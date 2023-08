Héloïse LECLERC

Ingénieur territorial "Environnement et Développement durable"



Cartographe et géomaticienne

Formatrice en SIG



Gestion technique : définition d'une stratégie de communication auprès des techniciens et des habitants

sur la gestion différenciée, la biodiversité et le développement durable (formations, conférences, tenue de stands, organisation d'animations "nature", sensibilisation via le portail internet et une newsletter), création de supports pédagogiques (panneaux, expositions, plaquettes), rédaction darticles.



Gestion administrative : rédaction de notes, de notes de synthèse, gestion du budget, marchés publics, rapport d'activités.



Mon principal atout : ma pluridisciplinarité.



Logiciel : excel, word, suite adobe, QGis