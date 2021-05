Après 10 années dans l'expertise écologique et la prise en compte de la Biodiversité, j'ai opté pour un changement professionnel.

La création devait s'exprimer d'avantage !



Depuis 2019, au sein du Naturographe j'ai trouvé un équilibre entre la rigueur de la gestion de projet ou de l'expertise scientifique et toute la folie créatrice permettant de valoriser des projets d'éditions ou de scénographie.



Je suis également artiste et illustratrice à mon compte depuis 2017.