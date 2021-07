Henri ALAIN

Alain HENRI

Chantenay Villedieu 72430



: Bonjour ,



.



Je recherche un poste évolutif de

commercial itinérant ou conseiller de ventes en milieu "GSB". Distribution,Négoce du bois et produits dérivés.

Poste en liaison avec mon parcours professionnel,ayant contribué à

développer une culture pour la créativité et l' innovation .



Egalement, projet de formations sur les logiciels SEMA V120 ( Architecture et construction bois) et Alphacam.

,SketchUp PRO8 , pour exercer en milieu construction bois, 'agencement et décoration d'intérieurs.

.



FORMATIONS



, Autoformation et CNAM ,en bases Programmation, algorithmique.

)Mise à niveau mathématiques Bac S.

.

- Expertise des matériaux Bois ,et Dérivés, ( xylologie, propriétés, classifications, Matériaux composites.)



:Bureautique "Word -Excel"

CAO- DAO Autodesk









1989 -1992 -Economie-cours DPCE-CNAM Le Mans - Auditeur libre - cours du soir



1984-1986- Droit-cours CAPICITEen DROIT-FAC.de Droit Le Mans -Auditeur libre- cours du soir



1971 -1973 - B E P Ebéniste













AUTRES FORMATIONS et SAVOIR ETRE















1974-1980

Culture artistique et Pratique du dessin à main levée

Etude des Styles du mobilier et de l'architecture...

.













Intérêt pour l'Architecture., architecture intérieure,le Design.,

Intérêt particulier pour les créations de LE CORBUSIER,

Oscar NIEMEYER., Zaha HADID(Irakienne ) ,.et,,PININFARINA (Sergio et fils Paolo).







1992-1994

Licencié U.S Football Chantenay- Villedieu



1971- 1975

Compétition sportive ( Cyclisme))

Licencié au Club de Brette les Pins 72.,





1968- 1971

Licencié-USEP -Compétition sportive- CES - Parigné l'Evêque 72-



Mes compétences :

Création

Stratégie de developpement

Filière bois