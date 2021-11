Henri MOUKARZEL

La vie est une somme d’épreuves et situations - bonnes ou mauvaises - peu importe, il est toujours possible d’en voir le bon côté.

Avancer toujours, même après un échec, permet de modifier sa vision des choses pour mieux aller de l’avant.



J’ai été et je suis toujours passionné par le monde de l’informatique. L’évolution des technologies de l’information renforce ma passion et me pousse à améliorer constamment mes connaissances et compétences.



Actuellement dans le monde de la VIRTUALISATION et de l’infrastructure des systèmes d’informations, je cherche à aller plus loin dans le management de projets et d’architecture des systèmes d’information au travers du CLOUD COMPUTING ; ce dernier a fait des avancées fascinantes qui contribuent à simplifier la vision des systèmes d’information.



Mes compétences :

VIRTUALISATION VMWARE

SYSTEME MICROSOFT

ARCHITECTURE DES SI

VMware

Domain Name Server Protocol

Microsoft Office

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows XP

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Exchange 5.5

Dynamic Host Control protocol

Active Directory

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

DPM

DFS

Citrix Winframe

WINS

Visual Basic for Applications

VPN

UNIX SCO

Oracle 10G

Novell Netware > Novell Netware 3.x

Microsoft Windows Server Update Services

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft SQL Server 7.0

Microsoft Exchange Server

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

Linux Red Hat

Linux Debian

Linux

LAN/WAN > WAN

IBM & HP Hardware

Hyper-V

CA ArcServe

C++

WinDev

Visual Basic

Ubuntu

UNIX

Turbo Pascal

TCP/IP

System Center Operations Manager

SVMM

SQL

SMTP

Routage

Perl Programming

POP

Oracle 9i

Norton AntiVirus

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft Outlook

Microsoft Exchange 2007

Microsoft E