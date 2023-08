Henry SALAMONE

Lyonnais de naissance, musicien et ingénieur du son de formation, je suis un "polyvalent" en terme de presse (Radio, Télévision, Presse Ecrite, Photographie, Internet). Autodidacte, j'ai appris les multiples facettes du métier du journalisme au contact des "Anciens".

- Indépendant depuis toujours, je fus notamment correspondant à Sud Radio ou encore rédacteur et photographe sur des évènements sportifs comme le Tour de France en tant que pigiste régulier à l'Equipe ou Le Sport.

- J'ai participé à l'épopée de feu La Cinq comme JRI tout en collaborant à de nombreux magazines (Réponse à Tout, Le Cycle, Cyclisme International, Le Monde du Plein Air, Triathlon Magazine, ect...) avant de lancer en décembre 2005, Côté Loisirs.com en compagnie de Corinne Préteur.

- Collaboration régulière à l'hebdo Le Point, lepoint.fr et à la chaîne Liberty TV

- Collaboration régulière à la mairie d'Argenteuil comme journaliste reporter d'image.

Aujourd'hui, je développe TVdesChefs, et France Secrète à Vélo, plateformes télévisuelles sur le web et prépare une série documentaire : Roue Libre & Petits Plats.

- Carte de presse nationale : 56 387 / Carte de presse européenne : 21-01-11567 8 IPC EU



Mes compétences :

Réalisateur

Créativité

Rédaction