Hervé BELZANNE

Avec une expérience de plus de 25 ans en tant qu'officier de sapeurs-pompiers, mon parcours, au départ classique, m'a notamment permis de participer au projet "NexSIS", la plate-forme digitale des secours.



Aujourd'hui je suis chargé de mission au sein du groupement Prévention - prévision du SDIS77.



Par ailleurs, je reste Conseiller Technique en risques radiologiques et nucléaires, domaine qui me passionne toujours autant.



Mes compétences :

Formateur en spectro gammamétrie

Gestion et pilotage de projet

Gestion d'unité opérationnelle

Conseiller Technique en risques radiologiques et nucléaires

Formation professionnelle