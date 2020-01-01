Herve BERTHOULY

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TRANSPORTS LR
- DIRECTEUR
2003 - maintenant
MESSAGERIE, CONTAINERS FR/EU
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C E
- RESPONSABLE FINACIER
1979 - 1981
AUDIT COMTABLE/FINANCIER
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MOM VACANCES
- GERANT
1976 - 1977
GESTION LACATION 400 APPARTEMENTS DE MAI A OCTOBRE PAR ROTATION
D 1/4/SEMAINE ,ENSUITE GESTION DES RESERVATIONS PROCHAINE SAISON
+ ENTRETIENT RE PARATIONS DES LOGEMENTS....
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MOM VACANCES
- GERANT
1976 - 1977
GESTION LACATION 400 APPARTEMENTS DE MAI A OCTOBRE PAR ROTATION
D 1/4/SEMAINE ,ENSUITE GESTION DES RESERVATIONS PROCHAINE SAISON
+ ENTRETIENT RE PARATIONS DES LOGEMENTS....
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ATO
- INGENIEUR COMMERCIAL
1973 - 1974
PROSPECTION CLIENTS GRAND COMPTES /10 DEPATEMENTS