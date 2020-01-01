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Herve BERTHOULY

PERPIGNAN

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • TRANSPORTS LR - DIRECTEUR

    2003 - maintenant MESSAGERIE, CONTAINERS FR/EU

  • C E - RESPONSABLE FINACIER

    1979 - 1981 AUDIT COMTABLE/FINANCIER

  • MOM VACANCES - GERANT

    1976 - 1977 GESTION LACATION 400 APPARTEMENTS DE MAI A OCTOBRE PAR ROTATION

    D 1/4/SEMAINE ,ENSUITE GESTION DES RESERVATIONS PROCHAINE SAISON

    + ENTRETIENT RE PARATIONS DES LOGEMENTS....

  • MOM VACANCES - GERANT

    1976 - 1977 GESTION LACATION 400 APPARTEMENTS DE MAI A OCTOBRE PAR ROTATION

    D 1/4/SEMAINE ,ENSUITE GESTION DES RESERVATIONS PROCHAINE SAISON

    + ENTRETIENT RE PARATIONS DES LOGEMENTS....

  • ATO - INGENIEUR COMMERCIAL

    1973 - 1974 PROSPECTION CLIENTS GRAND COMPTES /10 DEPATEMENTS

Formations

Réseau