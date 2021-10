Développeur confirmé et responsable technique, mon maître mot est la satisfaction client et utilisateur. Dynamique et passionné, je m'intéresse aux évolutions technologiques pour proposer des solutions innovantes répondant aux contraintes techniques, managériales et financières.



Mes compétences :

JavaScript

HTML

Python

Hibernate

HTML 5

PHP

Gestion de projet

Java

Java EE

Shell

GWT

PL/SQL

SQL

Spring Framework

Système d'information

Architecture logicielle

AngularJS