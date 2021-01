Hervé HERVÉ RIBEIRO (RIBEIRO)

J'aime travailler en équipes pour réaliser des objectifs clairs et ambitieux. Doté d'une grande capacité d'adaptation et d'une grosse capacité de travail, j'aime concevoir, mettre en oeuvre et animer les plans d'actions permettant de réaliser mes objectifs.

Très ouvert sur les autres, homme de dialogue, j'aime convaincre et donner du sens à l'ensemble de mes actions.

Rigoureux et méthodique, j'aime que les choses soient bien faites et bien organisées pour permettrre une excellente perception de tous.

Commercial accompli, j'aime négocier et remporter des marchés pour démontrer la qualité de mon offre en prennant un soin particulier à mettre en avant les bénéfices clients de mon offre ou projet.

Habitué aux négociations difficiles internes (avec les Institutions Représentatives du Personnel et les élus) ou externes (sur des marchés à très fortes concurrence) je sais garder mon calme en toute circonstance et mener a bien discussions sans jamais perdre de vue mes intérets.



Mes compétences :

Rigoureux

Management

Stratégie commerciale

Culture du résultat

Gestion des I.R.P.

Ressources humaines

Management des ventes

Commercial

Communication