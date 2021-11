Hervé VERGER

Après avoir exercé en Centre de Gestion pendant quelques années, un changement en 1995 pour un poste de RH au Centre Régional de Gériatrie qui depuis a été repris par l'UGECAM-BRPL.

Je gère le service des Ressources Humaines puis le Pôle Paie Rennais qui comprend 3 autres établissements du Groupe sur le bassin Rennais.

A compter du 1er Octobre 2013, mes fonctions changent au sein du Groupe. Je suis rattaché directement au Siège situé à Saint-Herblain mais basé pour mon activité au Pôle Gériatrique Rennaise à Chantepie (35) Je vais coordonner toute les activités relevant de la gestion administrative du personnel et ce pour plus de 800 salariés, ce qui représente plus de la moitié des effectifs du groupe. Cela représente la gestion de 4 établissements du Groupe.

En septembre 2015, changement d'une partie de mes missions, je serai également affecté à la gestion des temps pour l'ensemble des établissements du Groupe.