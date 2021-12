Hervé VILLEMIN

Après des études de gestion, et une affinité forte pour le commerce et le management, j'ai intégré la grande distribution et exercé le métier de chef de rayon pendant 12 ans. J'ai ensuite rejoint la société Leroy Merlin comme Chef de Secteur durant 2 ans. Fort de mes expériences en management, gestion et commerce j'intégre la société Cultura, dans laquelle je m'épanouis maintenant depuis 13 ans. Passionné de Vidéo, de multimédia et de culture en général,j'y ai pu exercer mon métier de Chef de secteur en animant une équipe sur des produits qui me passionnent.

Cela fait maintanant plus de 10 ans que j'ai pris la fonction de directeur de magasin. Mission que j'ai exercée successivement sur Thionville, Besançon et Sainte Genevieve des Bois en région parisienne.



Depuis Mars 2015, j'ai eu l'opportunité de prendre la direction du magasin de Mérignac afin d'accompagner son développement humain et commercial, mais aussi de participer à la mise en place de projets et de tests destinés à accompagner nos magasin dans le virage numérique qui s'opère dans le commerce actuel.

Le métier de Directeur chez Cultura est complet, outre les basiques que sont le management, la gestion et le commerce, j'y trouve aussi la passion du produit et de la satisfaction client. Etonner nos clients, fait partie intégrante des objectifs de l'enseigne et donc des miens.