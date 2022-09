Hery RAMPARANY

Titulaire d'un diplôme d' Ingénieur en Informatique de Gestion , je suis devenu un spécialiste Mainframe IBM , Assurance et Banque en Analyse et Développement.

Je suis mobile géographiquement ( France et Europe ) et suis prêt à vous apporter tout mon savoir-faire technique et fonctionnel :



Analyse de l’expression des besoins

Etude d’impact

Analyse fonctionnelle avec rédaction des Spécifications générales et détaillées

Mise en place des objets DB2 avec optimisation des accés aux données

Réalisation ( TP et Batch )

Test unitaires

Test d’intégration ( élaboration des tests , exécution , correction)

Test de recette :

Elaboration des cas de tests de Recette avec la MOA

Exécution des cas de test

Suivi et résolution des anomalies de Recette ( Quality Center, Test Director)

Mise en production et livraison

Assistance à la MOA

Assistance aux homologateurs

Assistance aux utilisateurs

Maintenance évolutive et corrective

Suivi de production

Suivi des incidents

Reporting hebdomadaire avec la MOA



Spécialités

Technique Mainframe et Fonctionnelle Assurance et Banque



Mes compétences :

Assurance

Mainframe