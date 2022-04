Hicham LOZI

Les problématiques de cartes multi-applicatives, Java Card et la sécurité des applications Java Card sont le cœur de mon métier. Chef d’équipe de trois personnes, j’ai participé à des projets divers et variés concernant le NFC, le paiement mobile en contacless et les tickets électroniques sur carte à puce. J’ai développé moi-même l’application de transport pour le premier déploiement de NFC en France à Nice. Expert dans le standard Calypso, j’ai participé à la rédaction de plusieurs spécifications de ce standard, notamment la spécification de personnalisation. Ma formation d’ingénieur et mon parcours professionnel m’ont permis d’acquérir une expérience importante dans l’écosystème de la carte à puce entre les opérateurs de transports, les opérateurs de téléphonie mobile, les banques, les fabricants de téléphones mobiles et les fabricants de cartes à puce.



Une autre facette de mon métier consiste à évaluer la sécurité de produits embarqués. J’ai donc participé à l’évaluation de plusieurs produits embarqués : cartes, terminal, tablette, boitier télématique.



Mes compétences :

Java Card

OSGI

JavaScript

Java

C++

C Programming Language

Audit de code Java Card

Calypso

NFC

Gestion de projet

Java EE

Java Platform

MATLAB

Linux