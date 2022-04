Hicham MERIZAK

Après un baccalauréat scientifique et deux années à l'ISTA de salé , j’ai eu une première expérience professionnelle, entre 2007 et 2010, dans des petites et moyennes entreprises spécialistes dans le domaine technique. Apres cette période, j’ai travaillé à la société engie cofely Maroc



Mon attachement à cofely Maroc constitue mon premier emploi stable, c’est certainement dans cette société que j’ai réellement découvert ma vocation. J’ai apprécié l’ambiance, l’environnement de travail, l’esprit d’équipe qui, je trouve, caractérisent bien cofely Maroc.



Je suis un homme normal et combatif, qui comprend les dynamismes et le exigences des sociétés. Mes formations diversifiés m'ont permis d'avoir un esprit polyvalent je suis actuellement technicien polyvalent avec la société engie cofely Maroc au data center .

Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire (hichamfcc@gmail.com ).



Mes compétences :

Régulation

Génie climatique

Electricité

Nucléaire

Technique

Maintenance

