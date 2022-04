Hicham NABBAD

Expertise ERP M3/ MOVEX en Gestion Commerciale, Logistique, Approvisionnements et Production.



• Implantation ERP Movex, M3

• Assistance à l’élaboration des cahiers des charges

• Pilotage des projets, et des équipes

• Suivi des budgets et planning des projets

• Mise en œuvre du paramétrage

• Interfaçage, recette et intégration des systèmes

• Rédaction de la documentation technique et utilisateur

• Formation et appropriation des systèmes par les utilisateurs

• Maintenance et optimisation des systèmes

• Très grande expérience dans l'industrie du Luxe

• Très grande expérience dans l'industrie Agroalimentaire



Mes compétences :

ERP

M3

Movex

Supply Chain

Logistique

Gestion Commerciale

Industrie de Luxe