Ingénieur thermicien spécialisé dans les études thermiques réglementaires dans le secteur du bâtiment.



J'ai également des compétences dans le domaine de la thermique et de l’énergie en industrie, en modélisation, en recherche ou en génie des procédés.



Curieux, appliqué et motivé.



Je suis sur VIADEO pour échanger avec les professionnels de mon domaine, et présenter mes compétences.



Mes compétences :

RT 2012

Rt 2005

Ingénieur

Génie des procédés

CVC

Thermicien