Bonjour,

Après une formation de gestionnaire de PME/ PMI; Et des années dans le management opérationnel, je me réoriente vers des postes d'encadrements en Directions; Ainsi que la création et la reprise d'entreprise.



Mes compétences :

gestion financière

gestion de la maintenance & matèriel

gestion rh

gestion de la production &marketing

gestion et management opérationnel