Co-fondateur et Directeur Général de l'agence Activ'Travel au Maroc. Agence réceptive ou DMC, spécialiste du MICE Business (Meeting, Incentive, Conference & Events). Activ' est présente sur de nombreux marchés européens mais également aux Etats Unis et dans les pays de l'Est (Pologne, Russie, Ukraine).



Mes compétences :

Billetterie

Consulting

Hotels

Maroc

Motivation

restauration