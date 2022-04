Hichem BARKI

Compétences et Expérience :

- 4 ans d'expérience en BI classique : BO, Cognos, Informatica, SQL server, Oracle...

- + 8 ans d'expérience SAP BW : v3x, v7 et v7.3.

- Grosse expérience fonctionnelle sur le domaine SAP-ISU pour BW

- Expertise technique et fonctionnelle

- Maitrise de l'ABAP et SQL

- Pratique du Java et VBA

- Bonne connaissance de BI IP (Integrated Planning)

- Maîtrise de SAP Portal 7 et 7.3: Role/Workset/iview ainsi que les modules WEB PAGE COMPOSER et VISUAL COMPOSER.

- Niveau confirmé sur Business Objects V6 et XI

- Maîtrise du WAD et BEx ( Customization complexe de Web Reporting BW : Javascript, custom item)





Type d intervention:

- Intervention en mode projet disposif front/back, offshore avec l'Inde, Maroc, Toulouse..

- Intervention sur des projets TMA de grande taille

- Intervention en mode régie sur courte ou longue durée pour des missions d'expertise

- Intervention pour des missions d audit de SI SAP BI : Revue du modèle, revue du code ABAP, guide de préconisation, bonne pratique, optimisation...



Autres :

Encadrement de consultant junior

Formateur pour des équipes internes ou clientes

Responsable de domaine BI

Business developpement : Propal, Soutenance...



Plus :

Certification SAP BI7 pro obtenue en Février 2010