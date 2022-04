Jean-Michel ROUQUETTE

Global Program Director - Cloud Computing

En tant que Consultant Conseil en Stratégie Digitale / Numérique, mon cursus professionnel s’étale sur 15 ans à des postes de direction en informatique, de business unit, d’équipes technico-commerciales. Expériences acquises dans des Grands Groupes Internationaux (France Telecom, Orange Business Services, Ministère des Finances, OCP Maroc), des Comptes Bancaires (Banque de France), des SSII (Transiciel) et des Cabinets de Conseil (Teamlog, Devoteam Consulting).



Mes compétences des nouvelles technologies du Cloud Mobile englobent :

- La Block Chain et Bit Coin (versus Orange Money)

- Le Big Data et Analyse de la valeur (via HadoopDB)

- la Conception de Stratégie de transformation Digitale & Numérique (Cyber Sécurité, SAP Business One, Virtualisation IT, VmWare)

- le Pilotage de la Transformation SI (en mode Agile, CobiT, CMMi, ITIL, ESCM)

- le Développement de stratégie Marketing (e-Commerce, Big Data, RSE)

- la Conduite du Changement (e-Réputation, Communication, Juridique)



Mes domaines d’expertises métiers sont :

- Telecom

- Banque & Finance

- Marché Public





Mes compétences :

CMMi ITIL COBIT Conseil Direction projet

Cloud Computing IAAS PAAS

Urbanisation des SI

Assurance Qualité et Certification ISO 9000

ITIL

ITSMF

CLOUD PAAS : FORCES.COM - GOOGLE APPS – VM WARE

CLOUD IAAS : AMAZON WEB SERVICES – NERIM – CLOUD W

CLOUD SAAS : SALESFORCES.COM- NET SUITE

Six Sigma

Analyse de la valeur

Norme ISO 9001

COBIT

Gestion des services informatiques

Méthode agile

COOC

SPOC

MOOC