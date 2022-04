Jean-Michel ROUQUETTE

Enseignant d’électronique et d’informatique depuis dix ans, je souhaite développer mes compétences professionnelles, élargir mes horizons. Voir et faire quelque chose de nouveau pour réorienter mes pratiques mes savoirs faire mes compétences et évoluer en tant que personne. De par mon expérience de vie, je pense qu’il est bon de se remettre en question pour grandir et que le changement d’environnement autant professionnel que personnel y encourage.

Je suis quelqu'un d'ouvert et très curieux par nature. Bien que de formation technique je travaille aussi avec de l'humain et me sens à l'aise dans toutes les situations professionnelles.



Mes compétences :

Informatique

Programmation informatique

Maintenance informatique

Electronique

Enseignement

Matlab

xDSL

VHDL

OrCAD

Network Attached Storage

Microsoft Windows

Linux

LabVIEW

FTP

Ethernet

Electromagnetics

Buses