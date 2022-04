Hichem CHEBIL

Fondateur de MediaConseil , je continue à former à supporter et conseiller mes clients sur Microsoft SQL Server



Certifié depuis 1996 et Microsoft Certified Trainer depuis 2000 je dispense régulièrement des cours chez mes partenaires formation (France essentiellement)



Depuis 2007 , j'ai lancé un autre axe, Administrateur de bases de données à distance , je suis donc DBA à temps partiel chez plusieurs de mes clients



Actuellement... projet d'extension d'activité (Sharepoint / DBA distant & Supervision de serveurs)



Mes compétences :

Formateur

SQL SERVER