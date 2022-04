Hichem HAOUANEB

10/2013 à ce jour : BNPPARIBAS -- Mutualisé WholeSale --



-- Business Project Manager --



- Piloter le portefeuille des projets

- Garantir la cohérence entre l’architecture Business et les processus opérationnels via une

conception de solutions structurée et orientée client.



- Analyser avec les métiers/fonctions leurs besoins



- Gérer les ressources financières et humaines affectées aux projets via un contrôle rigoureux

des dépenses et une transparence de la refacturation des coûts de ces projets.



- Coordonner les différents acteurs intervenant sur un projet afin d’en garantir sa mise en œuvre

et son exploitation en Production.





04/2013 à ce jour : BNPPARIBAS - SMH -



Business Project Manager



- Gérer l’obsolescence, les risques et les capacités (Puissance et stockage)

- Gérer les inventaires et la continuité

- Gérer les transformations (préparation des changements transverses majeurs)

- Piloter le portefeuille des projets

- Garantir la cohérence entre l’architecture Business et les processus opérationnels via une

conception de solutions structurée et orientée client.

- Analyser avec les métiers/fonctions leurs besoins

- Gérer les ressources financières et humaines affectées aux projets via un contrôle rigoureux

des dépenses et une transparence de la refacturation des coûts de ces projets.

- Coordonner les différents acteurs intervenant sur un projet afin d’en garantir sa mise en œuvre

et son exploitation en Production.



BNP Paribas ITP ITPS

Technical Office - ITPS/BDDF 07/2011-12/2012

Chef de Projet

- Accompagnement du SDE (Service Delivery Executive) à la gestion du run (suivi

de production) et projets transverses

- Assister les SDM (Service Delivery Manager), les BPM (Business Project

Manager) et l’IT métier dans la fourniture d’assets x86/UNIX



Gestion de projets Gestion du planning des ressources, des livraisons et des budgets

Coordination entre les bénéficiaires et les différentes entités intervenantes

Organisation des points d’avancements réguliers avec les parties prenantes

Animation des comités hebdomadaires avec les Infogérants

Animation des comités mensuels avec les experts techniques des projets



Gestion des incidents Suivi du traitement des incidents d'exploitation

Suivi des incidents et de l’indisponibilité



Gestion des changements Pilotage des opérations et changements sur les infrastructures et applications

Communication et pilotage des opérations de changements



*****************************************************



09/2008 à ce jour : Coordinateur Exploitation - Direction des Systèmes d'Information - GDF SUEZ



-Implication dans la mise en place du PEXSI CSPI

-Pilotage des opérations et changements sur les infrastructures et applications (demandes Cogito, approvisionnements, désimbrication, évolution applicatives…)

-Suivi du traitement des incidents d'exploitation (demandes & compléments d'informations, sollicitation des supports…)

-Suivi de la prestation de l'infogérant (avancement des demandes et incidents, respect des délais, qualité des sauvegardes…)

-Suivi de la prestation offerte aux POP/POA/CT (organisations et communications sur les modifications, coordination entre les bénéficiaires et les différentes entités intervenantes, suivi des incidents et indisponibilité, préparation de reporting…)

-Contribution a la gestion de l'équipe (gestion des BAL fonctionnelles, contribution à la structuration de l'équipe, mise à jour et suivi du référentiel technique interne…)



Environnement AIX, Solaris, Linux, Windows, VM Ware, Oracle, Apache, Weblogic, Patrol, TCM, Networker…



*****************************************************



08/2007 – 08/2008 : Assistant Maitrise d’Ouvrage Applicatif au Groupement d'intérêt public Modernisation des déclarations sociales



-Intervenir dans le cadre des activités fonctionnelles de production et postproduction

-Traitement des anomalies fonctionnelles Niveau 2 (analyse, identification et mise en œuvre de solutions)

-Elaboration de statistiques

-Le traitement des demand



Mes compétences :

Certification ITIL V3