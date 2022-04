Hiegel VERONIQUE

Esthéticienne passionnée j'ai commencé par une formation force de vente à la chambre de commerce de Paris spécialisé dans les produits de beauté de luxe parfumerie sur deux ans, une fois diplômée j'ai obtenue un CAP d'esthétique cosmétique afinde complété ma formation.

à la suite d'un stage de formation chez Clarins j'ai été engagé à l'institut de Neuilly pour y excercé durant 8 ans en tant qu'esthéticienne en ayant différentes fonctions paralléles: remplacement de notre responsable de boutique et de formation, animation sur le lancement des minis soins Clarins aux Galeries Lafayette.

Mon désir d'évolution m'a aménée à devenir commerciale en milieu pharmaceutique pour différents laboratoires (depolabo, sargenor, phytosolba, liérac, goemard St Malo, et Pittman moore afin de développer le marché des spot'on pour le chien et le chat en préservant l'animal de compagnie de la DAPP, d'ou l'importance d'avoir une bonne connaissance de la peau pour conseiller et vendre les produits, ouverture de compte de nouveaux clients et animations dans les officine auprès du personnel.

l'évolution de la cosmétique des faux ongles s'ouvrant sur le marché français j'entreprie de me former à ces différentes techniques à l'institut Laugier,puis démarcher par Yves Saint Laurent j'obtenu un poste d'esthéticienne manucure vendeuse en boutique prestige Rue du Faubourg Saint Honoré.

L'institut Lancôme se situant en face me proposa un contrat pour le lancement ds vernis ephéméres et en fin de contrat me fit rentrer chez DECLEOR pour l'ouverture de la parfumerie Européenne au Bon Marché en tant que responsable de stand.

un mariage et un enfant une pose pendant quelques années

et enfin une reprise de mes fonctions en tant qu'enseignante en esthétique et prothésiste ongulaire dans un lycée professionnel formation des adultes en reconversion professionnelles, mise en place de protocole de cours d'esthétique pratique et théorique pour les préqualification (100% réussite)



Mes compétences :

Commerciale

Cosmétique

Force de vente

Parfumerie

Vente

Luxe

Communication

Marketing

Management