Hien HOANG

Diplômée en Master 2 Management International à l’IAE (Institut d'Administration des Entreprises) de Saint Etienne, je recherche actuellement un poste de chargée de développement commercial/marketing, et c’est avec enthousiasme que je vous adresse ma candidature.



Mes précédentes missions professionnelles, que ce soit en tant que Business Developer au sein de la société Lagarde – leader mondial dans la fabrication d’autoclaves appliquées à l’industrie agro-alimentaire et pharmaceutique – ou en tant que Responsable de Marketing pour la société Clextral – leader mondial de l’extrusion bivis, qui fournit sur tous les continents des équipements clés en mains pour les secteurs de la chimie-plastique et de l’agro-alimentaire – m’ont permis de me familiariser avec ces fonctions.



D’origine vietnamienne, j’ai eu l'opportunité de faire mes études en France, puis au Canada. Mes expériences internationales m'ont bien sûr apporté des connaissances sur différents marchés économiques. Elles ont également aiguisé ma volonté et mes facultés d’adaptation, et je pense bénéficier grâce à elles d’excellentes qualités relationnelles et de communication. Je suis à présent impatiente de m'intégrer dans une équipe et mettre à profit mes capacités pour travailler efficacement avec clients, fournisseurs et partenaires internationaux.



Jeune diplômée, j’ai soif d’apprendre et de mettre mes connaissances en pratique, et avide de nouveaux challenges. Un entretien me permettrait de vous exposer l’intérêt de ma candidature et saurait vous convaincre de ma profonde motivation.





Mes compétences :

Ability to analyze and synthesize data

Entrepreneur and leadership skills

Aptitude to think strategically and tactfully

Communication and interpersonal skills