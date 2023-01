Zaiha MOUSSAOUI

Vous recherchez une directrice de magasin capable de gérer, animer et dynamiser un magasin avec ténacité et passion.



Aguerri d’une expérience à un poste à responsabilités au sein d’une société leader sur son marché, j’ai développé des compétences dans la gestion : d’un compte d’exploitation, les ressources humaines, la sécurité des biens et des personnes mais surtout l’accompagnement permanent de mon équipe et la fidélisation permanente de ma clientèle.



Mon Deug en droit ainsi que les missions spécifiques qui m’ont été confiées m’ont apportées les compétences essentielles à la gestion des ressources humaines, commerciale et marketing.



Ma passion des cultures étrangères et mon goût du défi, m’incite aussi à poursuivre l’évolution de ma carrière en m’investissant dans le projet de développement de votre enseigne en France mais aussi à l’étranger ce qui me permettra d’évoluer sur des fonctions d’encadrement et de gestion, en adéquation direct avec mes aspirations.

En parallèle, ma capacité d’adaptation, mon autonomie, mon dynamisme et mon sens aigu du relationnel, me permettront de mener à bien les missions qui me seront confiées.



Je serais heureuse de vous rencontrer pour échanger des informations sur votre entreprise et sur mes motivations.



Je vous pris d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.



Mes compétences :

Gestion