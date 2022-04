Hilaire LE CORNEC

Actuellement Ingénieur d'étude en charge de projets sur des marchés de travaux (appels d'offres).



Mes compétences :

La conception, dimensionnement et chiffrage de travaux d'installations "clées en mains" dans le domaine du pompage (EU et AEP), Hydraulique (anti-bélier etc.) et du traitement des eaux (Fer / Manganèse / Turbidité / Pesticides / Nitrates...)



Mes motivations :

Optimisation de solutions - Compétences techniques - Expertise - Services rendus aux clients - Esprit d'équipe - Nouveaux procédés - Inventions



Pompage

Traitement des eaux

Chef de projet

Hydraulique

Anti-bélier (évènements transitoires)