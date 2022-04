Hilaric CADEL

5 ans Propecteurs Chef de departement Navigation pour Seabed Geosolutions, join venture CGG-FUGRO, positionnement pour des études sysmiques, OBC, OBN,Shallow water. Représentant Compagnie sur Gun Boats. Travail en équipes internationales.

8 ans Chef de departement. Responsable de la maintenance électronique et informatique, des réglages et mise au point des matériels de détection et communication sous-marines.

Autoformation en programmation Visual Basic Application, et WINDEV WEBDEV

3 ans intructeur, certifié par la mention d'aptitude à la Pédagogie (conception et réalisation des dossiers pédagogiques)

4 ans chef d'équipe de mise en oeuvre matériel électronique (sonar) et chargé de la maintenance électronique et informatique.

8 ans opérateur sur matériel électronique (sonar).



Mes compétences :

Windows

Informatique

Nouvelles technologies

Développeur

Formateur

Maintenance

Formation

Navigation

Pack Office 2013