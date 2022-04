Hilda BOUTEMY

Responsable qualité gestionnaire des risques depuis plus de 18 ans dans les établissements de santé (publics ou privés), J'ai eu la chance de conduire plusieurs projets dont certains assez innovants comme la mise en place du référentiel JACIE en Île de France ou encore la rédaction d'un référentiel de certification pour les plateformes de ressources biologiques. Quelques soient les missions qui m’ont été confiées, elles ont toujours été riches en enseignements et intenses par le temps qui m'était donné pour atteindre les objectifs. Bien que j’aie œuvré dans plusieurs établissements, mon expérience se caractérise d’avantage sur la qualité que sur la quantité. Autrement dit, ce n’est pas la durée de mes missions qui a compté mais l’efficience de celles-ci dans les délais impartis. Je suis dynamique et professionnelle et pour moi, un Ingénieur qualité est un manager avant tout qui doit motiver l’ensemble du personnel pour répondre à des attentes et exigences règlementaires, et s’améliorer en continue afin se prémunir au mieux des éventuels risques, sans avoir une quelconque ascendance hiérarchique (ce qui constitue un véritable défi et toujours une nouvelle aventure). C'est un métier qui requière des qualités humaines et une écoute particulières. Il n’ y a pas de place pour le pessimisme et la passivité. C’est un métier qui m’a enrichi chaque jour et que j’aimais partager. Aujourd'hui titulaire d'un master 2 en Management des organisations sanitaires et sociales, je suis à la recherche de nouveaux challenges .



Mes compétences :

Conduite de projets

Gestion des risques

Droit du travail

Stratégie d'entreprise

Leadership

Gestion budgétaire

Sécurité

Microsoft Office