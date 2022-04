Cyrille DIDIEZ

Après un parcours professionnel en tant qu'Urbaniste/Aménageur du Territoire puis conseillère en Qualité Environnementale, je me suis orientée vers le Management de la Qualité.



Responsable Qualité pendant plus de dix ans dans une société de programmation et de conditionnement de composants électroniques, j'ai assuré l'exploitation et l'amélioration du Système de Management de la Qualité et piloté le projet de certification ISO 9001 suite à une fusion.



Mes compétences :

Qualité

Audit

Gestion de projet

Environnement

Sécurité

Norme ISO 14001

Tableaux de bord

Conduite du changement

Amélioration continue

BS OHSAS 18001