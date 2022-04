Hilde Teerlinck débute sa carrière comme coordinatrice artistique du Pavillion Mies van der Rohe de Barcelona, où elle invite des artistes de renommée internationale tels que Jeff wall, Thomas Ruff, Panamarenko, Dominique Gonzalez-Foester, Hiroshi Sugimoto pour concevoir des projects in situ en dialogue avec ce bâtiment emblématique.

Par la suite, elle enseigne et coordonne à Perpignan, le centre d'Art en lien étroit avec l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts. Dans ce contexte, de nombreux artistes (des Pays-Bas, d'Espagne, de France, de la Belgique, du Royaume-Uni et du Danemark) ont été invités pour des expositions et des workshops. Elle enseigne également au sein de l'Ecole.

En 2002, elle devient Directrice du centre Rhénan d'Art Contemporain (Crac Alsace http://www.cracalsace.com ) à Altkirch (aux frontières Suisse et Allemande), où elle développe un projet innovant, visant à ouvrir ce lieu, situé en milieu rural, à un public plus large, tout en s'attachant à mener une politique ambitieuse d'ouverture à l'international.

C'est ce qui lui a permis de présenter les travaux d'artistes reconnus, On Kwara, Rineke Dijkstra, Doug Aitken, Cindy Sherman, Tracey Mofatt et Franz west ainsi que d'artistes plus jeune comme Patty Chang, Scott King, Meiya Lin, Tim Eitel, et Olaf Nicolai. En Alsace elle donne des cours à l'Ecole Supérieure d'Art et de Design de Strasbourg.

Pendant cette période, elle poursuit une activité de critique d'art et de commissariat d'exposition free-lance. la Photographie et l'image (cinéma et vidéo), le son/la musique, le rôle de la performance dans l'art contemporain sont des thématiques qui reviennent régulièrement dans les projects internationaux qu'elle développe.

Depuis 2006, Hilde Teerlinck a dirigé le Frac Nord-Pas de calais, l'une des plus prestigieuses collections publiques d'art contemporain internationales en france, qui réunit aussi bien des oeuvres emblématiques d'art minimal et conceptuel d'Arte Povera que des oeuvres d'art actuel, des photographies, des videos

et du design. A travers une vision nomade de ce patrimoine culturel et grâce à une nouvelle approche de la médiation, le Frac Nord-Pas de Calais est devenu progressivement un acteur décisif de la politique de développement culturel de la ville et de la région, ayant pour objectif de réduire les disparités géographiques, sociales et culturelles et de faciliter la découverte de l'art contemporain par un public de plus en plus diversifié.



Le Frac développe également ces dernières années d’importantes coproductions et expositions itinérantes, mêlant artistes renommés (Christian Boltanski, Franz West, Gerhard Richter, Bernd & Hilla Becher) et plus jeunes (Anne Collier, Walead Beshty, Joël Bartoloméo) inscrivant le Frac Nord-Pas de Calais dans un réseau international.

Sous sa direction, le Frac a ouvert en novembre 2013 les portes de son nouveau bâtiment d'une surface de plus de 9.000 m2. Conçu par les architectes Lacaton & Vassal (Palais de Tokyo, Maison Latapie, Ecole d'Architecture de Nantes, etc.), l'édifice translucide s'inscrit comme un hommage hautement symbolique sur le site des Anciens Chantiers Navals de France en jumeau d'un bâtiment lui préexistant et classé au patrimoine industriel historique.



Elle travaille actuellement en tant que curator pour des différents projets.



