24 années d'expérience internationale en management, développement des ressources humaines et des organisations, consulting, formation et coaching de cadres dans les secteurs privés et publics.



Directrice de projet et de consultante, Hildegard Rogler-Mochel accompagne les Directions, les Responsables des Ressources Humaines et les partenaires sociaux dans la conduite du changement, la mise en œuvre des politiques de gestion par les compétences individuelles et collectives ainsi que dans le développement des carrières et parcours professionnels.



Enseignante associée, Hildegard Rogler-Mochel intervient auprès de plusieurs Grandes Ecoles et Universités. Depuis 17 ans, elle dispense des cours et conférences : à l’EM Business School / Université de Strasbourg, Programme de Grande Ecole 3e année, à l’Université de Grenoble, Master 2 Psychologie du travail et à l’ENA Ecole nationale d'administration, Cycle International de Perfectionnement.



Hildegard Rogler-Mochel est mandatée comme observatrice internationale d’élections par l’OSCE/ODIHR : mission de longue durée en Turquie 2014 et en Azerbaïdjan 2013, missions de courte durée en Ukraine 2014 et 2012, Moldavie 2014, Albanie 2013, Russie 2012, Belarus 2012. Qualification par les formations sécurité : «Hostile Environment Awareness Training», observation d’élections et Viking 14 : coopération entre missions humanitaires civiles et militaires.





Mes compétences :

Ressources humaines

Accompagnement

Management

Formation

Conseil