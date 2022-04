Hind BEKKALI

Ouverte aux autres, soucieuse de me perfectionner,passionnée par les métiers du commerce , du management et du coaching des équipes ,aujourd'hui et après une expérience signifiante en management des équipes,je sais m'adapter rapidement et facilement aux différentes stratégies et cultures d'entreprises.

Mon sens de la responsabilité, de l'organisation et de la rigueur,me donne un désir très profond de réussir mon parcours professionnel, permettant ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel qu'au sein de la société.



Mes compétences :

Management