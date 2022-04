Hind BENKIRANE

Ayant obtenu mon Master 1 en droit social spécialité droit du travail, je souhaiterais intégrer le monde de l'entreprise dans le domaine des ressources humaines, idéalement en tant que chargée de recrutement ou d'assistante RH.

De nature volontaire, ayant l’esprit d’initiative et m'adaptant rapidement, je souhaite m’investir dans mon travail et acquérir par la pratique l'expérience nécessaire à mon épanouissement et mettre mes compétences au service de l'entreprise qui m'accueillera.

Le recrutement constitue pour moi tout un processus visant à satisfaire deux protagonistes, le client et le candidat. Passant par l'analyse des besoins du client, la recherche de candidats via les différents job boards (Monster, Apec, Cadremploi, Pole Emploi), réseaux professionnels (Viadeo, LinkedIn), ou encore la consultation d'une banque de candidats.

Savoir faire une sélection et passer les entretiens durant lesquels il faut pouvoir identifier si le candidat répond bien à la recherche du client mais également si ce dernier pense que l'entreprise qui recrute peut lui apporter les conditions d'emploi et d'environnement qui répondent à ses ambitions. Enfin proposer au client le ou les candidats répondant à ses critères et suivre l'intégration de ces derniers.

Ce processus est un ensemble d'étapes nécessitant réactivité, prospection, dynamisme, qualités humaines et professionnelles.

Je pense convenir à ce type d'emploi, si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à consulter mon C.V. et à me contacter pour de plus amples détails.



Mes compétences :

Suite Microsoft Open Office

Suite Google

Notions Photoshop

Bonne connaissance des réseaux sociaux

Recrutement

Communication

Droit social

Gestion de la relation client