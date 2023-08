Hind KABBAJ

Enseigna propose des approches individualisées de soutien scolaire à domicile pour les élèves du primaire, du collège et du lycée.



Enseigna répond aux différents besoins, objectifs et attentes des élèves et des parents :



Renforcer les acquis de base dès le plus jeune âge (calcul, arithmétique de base, lecture et écriture en français et en arabe,…)



Rattraper le retard et combler les lacunes dans une matière spécifique (en maths, arabe, français, éducation islamique par exemple)



Préparer ponctuellement un examen ou un concours



Apprendre et parfaire la maitrise de l’arabe et du français



Apprendre et parfaire la maitrise de l’anglais dont l’utilisation devient de plus en plus incontournable.



Apprendre une nouvelle langue ou parfaire la maîtrise d’une langue déjà pratiquée



Prendre de l’avance et préparer une nouvelle étape dans le cursus scolaire (ex : préparation de l’intégration d’une classe préparatoire dès la terminale).



Renforcer les acquis et garantir le meilleur dossier scolaire permettant d’intégrer l’école de son choix (classes préparatoires aux grandes écoles, écoles de commerce réputées, faculté de médecine…)



