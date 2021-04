J'évolue dans un secteur où il faut quotidiennement s'adapter, ajuster notre accompagnement envers un public en difficulté sociale, financière...





En accompagnement individuel, tout comme en animation de groupe ou encore en coordination pédagogique; cette profession me permet d'aider les personnes (adultes, jeunes adultes) à découvrir l'environnement professionnel et les codes sociaux pour décrocher un emploi stable et pérein ou une formation qualifiante.