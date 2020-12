Hoang Minh NGUYEN

Bonjour,

Diplômé d'un Master 2 en Géographie et Aménagement, parcours Géomatique et Télédétection, à l'Université de Toulouse Jean-Jaurès, je suis actuellement en recherche d'emploi dans les domaines d'Aménagement du territoire, de gestion de l'Environnement, des SIG géomatique et télédétection, ou de géomarketing....

N’hésitez pas de me contacter pour discuter des opportunités



Mes compétences :

Enquetes et travail de terrain

Gestion de l'environnement

Développement durable

Gestion de projet

Aménagement du territoire

Analyse et traitement des données statistiques

Base de données

Traitement d'images de télédétection

Géomatique SIG: ArcGis, Qgis, Mapinfo