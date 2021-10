- Double Msc&Ing degree from French top-ranking engineering college SUPELEC Paris campus

- Bachelor degree from Chinese top ranking engineering university HUST

- 11 years in R&D design for Inverter, DC/DC and OBC(On-board charger) products EV/HEV automobile industy

- 8 patents and 4 standards power electronics contribution

- Trilingual: French, Chinese and English

- Multi-culture background



Mes compétences :

Électronique

Électrotechnique

Électricité

Électronique de puissance

Machines électriques