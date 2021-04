Hubert LE FRIEC

Dans un contexte économique concurrentiel vous pouvez être amené, à repenser vos activités, à revoir votre stratégie, pour répondre a une crise, améliorer vos prestations, dans un souci de pérennité, pour assurer un développement rentable et durable.



Opérationnel pour conduire des projets axés sur lamélioration continue, la mise en place , la refonte dorganisation ou tout autre cas visant à retrouver de la compétitivité, mon expérience peut susciter opportunité pour convenir dun échange constructif.



De part mon expertise de l'organisation de la chaîne logistique. et dans le cadre de mes attributions, je réalise mes actions dans le but dobtenir les résultats attendus, en fonction, des objectifs fixés, des critères de croissance, des dysfonctionnements rencontrés, afin de rentabiliser et d'optimiser les coûts de fonctionnement.



Je suis disponible pour prendre en charge et faire vivre vos projets, je me tiens à votre disposition pour vous soumettre une proposition sur mesure afin de répondre à vos attentes.



Ci dessous des actions et réalisations concrètes :



- Implantation dateliers de production, dentrepôts, de SAV

- Réduction des coûts

- Résolution de non conformités et autres litiges

- Evolution des prestations

- Formation des personnels aux nouveaux outils et méthodes de travail

- Amélioration du circuit de communication

- Aide à la prise de décision

- Cessation dactivités

- Aménagement ou modifications de postes de production



En vous remerciant de votre confiance.

Mes compétences :

Conception et mise en oeuvre de projets

Suppression des obstacles

Détermination des actions correctives sur les dy

Organisation et coordination du circuit des info

Elaboration et mise en place de schémas d'organi

Suivi et mise en oeuvre de plans d'action

Conduite de projets