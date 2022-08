Hubert LEMAHIEU

Je suis en retraite. Mon expérience professionnelle (management de 200 personnes dans la métallurgie + professeur de mathématiques + trésorier + président d'association) me permet d'avoir un haut niveau d'expertise pour vous aider à :

- devenir plus informé, performant et efficace dans votre rôle (président ou trésorier d'association, manager de personnel)

- faire évoluer l'état d'esprit de votre personnel, de toute votre entreprise ou association

- résoudre des conflits efficacement

- mieux gérer votre personnel et résoudre des problèmes de personnel

- optimiser votre organisation (identifier des risques potentiels que vous n'auriez pas deviné seuls)

- progresser sur le plan personnel

-résoudre des problèmes de tous ordres...

Je n'interviendrai que très ponctuellement et bénévolement, de préférence dans des associations, mais aussi dans des sociétés privées ou au sein de cabinet de conseil (en appui).



Mes compétences :

Gestion des conflits

Association loi 1901 (Président, trésorier, secrét

Conseil

Informatique (Internet, Excel, Word)

Coaching individuel

Achats

Management