Hugo Peysson, Responsable Administratif, Marketing et Communication du Club Athlétique Paris 14





Le CA PARIS 14, cest :



le club référence du 14ème arrondissement (2 labels FFF)

un club historique, fondé en 1897

un club fortement ancré dans son quartier

oeuvrant pour la diversité sociale et culturelle dans son éco-système

qui comptabilise plus de 800 licenciés et 40 éducateurs au sein de ses trois sections (féminine, masculine et jeunesse)





Qui suis-je ?



Passionné de sport depuis toujours, particulièrement de football et cyclisme de route

Je mauto-forme continuellement dans de nombreux domaines (marketing sportif, gouvernance sportive, géopolitique du sport)

Président de bureau de vote bénévole dans mon quartier natal de la Croix-Rousse à Lyon

Doté dune aisance relationnelle, dune capacité dadaptation et fiable





Pour me contacter :



hugo.peysson@caparisfootball.fr

06 79 28 30 66

https://caparis14.fr/



« Tous différents, tous unis, tous fiers de nos couleurs »