Hugo SISTAC

Je suis en recherche de nouvelles opportunités de carrière sur des missions achats, supply chain et gestion de projets



Mobilité internationale avec une bonne compréhension des milieux industriels et IT



Courant Anglais - Espagnol



Mes compétences :

Gestion de projet

CRM On Demand / Saas

Ms office

ERP SAP

Relation client

Cloud computing application

Procurement

Achat

Account management

Anglais

Espagnol

Material Ressource Planning

Logistique

Approvisionnement

planner

supply chain