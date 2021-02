- Ingénieur commercial pour Bouygues Telecom Entreprises à la direction régionale du groupe

- Gestion de comptes nommés sur les département du Rhône, de l'Ain et de la Saône et Loire

- Compétences avérées dans les hautes technologies, les technologies de l'information et les télécommunications



Mes compétences :

Marketing

Commercial

Gestion de projet