Hugonnet HUGONNET

Chef de projet et développeur

Passionné par l'innovation et les nouvelles technologies, je suis toujours prêt à relever de nouveaux challenges !

Durant mes expériences professionnelles, jai acquis des compétences en tant que chef de projet mais aussi en tant que développeur (web et logiciel).



Gestion de projet : audit, diagnostic, formation, management, cascade, scrum agile.

Projets : SIRH, site internet, extranet, intranet, gestion de parc, gestion de paie, sinistre.

Langages : windev/webdev, sql, javascript, php, html, css, wordpress, bootstrap.



Toujours en veille et à lécoute je me forme en continu.