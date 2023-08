Hugues GOUJON

Ingénieur de formation, j'ai occupé plusieurs postes techniques en gestion de projet et de production, et dans différents sites en France et à l'étranger.

Depuis plus de 5 ans, j'ai évolué vers le domaine commercial, d'abord en tant que responsable grands comptes auprès des GMS chez BP, jusqu'en août 2007. Puis j'ai pris la responsabilité de développement commercial pour Ineos raffinage en France.J'ai créer la Ventes aux GMS chez Ineos de A à Z, puis en 2009 j'ai créer ex-nihilo le service de ventes de carburants aux navires, service que je dirige.



Mon parcours m'a ainsi permis d'acquérir des compétences variées, de management de production à la négociation commerciale de haut niveau.

Mon expérience à l’étranger a confirmé par exemples mes capacités d’adaptation, et mes rôles de chefs de projet à fédérer des équipes pluridisciplinaires.



Mes compétences :

Business

Business manager

Commercial

Développement commercial

GMS

Grands comptes

Leader

Manager

Responsable grands comptes

Stratégie

Pétrochimie

Vente

Business management