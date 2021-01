Hugues MALLET

Mes différentes expériences au sein du groupe Valeo m'ont amené à travailler dans un environnement international (Etats Unis 2 ans, Mexique 2 ans, République Tchèque 2 ans, un an et demi en Italie) en tant que Contrôleur de gestion puis contrôleur Financier depuis mon passage en République Tchèque.



En France depuis Juin 2007 j'ai exercé les fonctions de contrôleur financier toujours pour le groupe Valeo d'une entité regroupant deux sites de production (France et République Tchèque) et trois centres R&D (Allemagne, République Tchèque, France) jusqu'en 2009.



Apres une expérience d'une année pour le groupe Lear, j'ai intégré depuis Septembre 2010 le groupe Visteon où je suis Business Unit Controller .La BU comprend 5 sites de production en Europe.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

contrôleur financier

DAF

Directeur Financier

Finance

financial controller

Restructuration