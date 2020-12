Ibrahim BARADJI

COMPETENCES



* Coordination de vagues de migration ( changement de SI des personnes , EDS, flux , paramétrage)



* Expert progiciel Aneto



* Analyse des flux population , contrats et prestations



* Outils

- Qlickview ( Qlicktech)

- Aneto (gestion Régime Complémentatire)

- Almerys (Opérateur de tiers payant)

- Business Object

- Flux propriétaires : éditiques, personnes/contrats

- Flux santé : N408/N629, N687

- Chaînes éditiques : batch, interfaces, façonnage

- HPQC

- Armide





* Gestion de Projets



- Etude et analyse des besoins clients, proposition de solutions adaptées, chiffrées et planifiées

- Organisation, animation des projets et des équipes

- Mise en place du reporting et tenue des tableaux de bord de suivi des délais et budgets

- Pilotage des équipes projets de l'étude de faisabilité à la mise en production

- Rédaction des livrables d'accompagnement au changements

- Pilotage des montées de versions des Producteurs ( Pacifica , Camca)

- management : objectifs , planification , suivi des projets



* Correspondant DSI



- Liaison avec les DSI des partenaires

- Accompagnement des MOA internes/externes et proposition de solutions polyvalentes

- Réception des livrables MOE

- Coordination,participation à l'homologation et assistance aux gestionnaires d'applications dans le paramétrage métier

- Assistance fonctionnelle et technique aux clients de la DSI



COMPETENCES METIER



* Assurance



- Santé RO + RC

- Prévoyance Individuelle et Collective

Gestion des contrats

Prestations

Frais santé

Rapatriement

Décès, Retraite, Vie

Action Sociale



- Assurances Parabancaires

Moyens de paiement



- Assurance auto

Gestion contrats

Sinistres

IARD

- Assurances Professionnelles et Agricoles



* Editique

- Conseil et expertise en conception documentaire

- Assistance MOE/MOA



Mes compétences :

Chef de projet

Conduite du changement

Homologation/conformité réglementaire Bâle II

Cahier des charge et spécifications focntionn

Cadrage et pilotage de projet

Assistance utilisateurs

MOA/MOE Banque Assurance

Moa

Qlickview

Assurance de personnes

IARD

Conseil

Santé

Quality center

Consultant

Audit

BI