• Conception et déclinaison de Schéma Directeur de Système d'Information

• Directionde programme de transformation du système d’information

• Direction de projets système d’information et organisationnels

• Management hiérarchique d’équipes de plus de 100 personnes

• Conception et déploiement de démarches d’Urbanisation et de Management par les procesus

• Conception et déploiement de méthode de gestion de projet