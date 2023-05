Ibtissem AKREMI

Observatrice avertie de notre société, j’analyse, décrypte ses composantes afin de proposer des solutions communicationnelles toujours plus pertinentes et innovantes à mes clients.



Je conçois la stratégie digitale résolument user-centric. Cadre supérieure sénior de la Grande Distribution, j’ai acquis une double compétence digitale et technique grâce à une reconversion professionnelle.



Mes compétences :

Gestion de projet

Grande Distribution

B2B & Strategic Sales Management

Management d'équipe

Logistique

Stratégie digitale

Planning stratégique

Ux design

E-commerce

Business development

Webmarketing

Agile Scrum