Idrissa SAMANDOULGOU

Sintéresse particulièrement aux virus entériques responsables de gastro-entérites humaines tels que les norovirus...



Bonnes connaissances en virologie, biologie moléculaire, biochimie, immunologie et vaccinologie avec une expérience pratique en culture cellulaire, test de cytotoxicité, production, purification, détection et quantification de virus (ex. titration plaque assay, qRT-PCR, ELISA, microscopie électroniques, SDS-PAGE, CE, Lowry, Nanodrop, etc.), caractérisation de protéines virales (taille, forme, charge électrique, structures secondaires et tertiaires, énergie de surface, adhésion aux aliments/surfaces, etc.), production, purification et biotinylation danticorps, etc. Aussi, bonnes aptitudes en demande de subventions, rédaction, planification et exécution de projets, rédaction protocoles et procédures standards dopération, traçabilité, analyse et interprétation de données, rédaction scientifique (ex. rapports techniques, manuscrits darticles à publier), présentation de données (ex. rencontres internes et externes), supervision d'étudiants, etc. Enfin, bonnes connaissances des bonnes pratiques de laboratoire (BPL), de la norme ISO 17025, et du travail en espace confiné (Biosécurités 1 et 2), etc.



- Plus de six ans d'expérience à titre de technicien supérieur de laboratoire

- Plus de sept ans d'expérience en recherche académique en virologie

- Bonne organisation et rigueur scientifique

- Orientation des efforts pour latteinte des objectifs

- Capacité à travailler de façon autonome, seul ou en équipe

- Capacité à travailler sous-pression pour le respect des engagements dans le temps

- Bonne communication verbale et écrite

- Respectueux de lenvironnement de travail (collègues et matériel du travail)

- Disponibilité à apprendre et à partager des connaissances

- Bonnes capacités de troubleshooting